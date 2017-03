Romancière, journaliste, grand reporter et fine observatrice des régions du Moyen-Orient et de l’Inde, Kenizé Mourad revient, pour Arabies, sur son parcours et son identité. Vous êtes la présidente du prix littéraire France-Turquie. Quel ouvrage a été couronné cette année ? Ce prix récompense en alternance romans et essais. Cette année, le jury a distingué un formidable roman d’Oya Baydar, Et ne reste que des cendres (Babelio). Jusqu’à la dernière minute, nous ne savions pas si l’auteure pourrait quitter la Turquie pour venir…